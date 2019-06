Dream Box au MIMA museum

Elzo Durt, Gogolplex, Hell’o et autres Escif ou Felipe Pantone… Cela ne veut peut-être rien dire pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup.

La référence n’est sans doute pas la mieux choisie vu qu’un artiste comme le gars Elzo est plutôt lié à la scène punk ou hardcore (Elzo a commis nombre de flyers pour le Magasin4 par exemple)… bien plus qu’à la chansonnette en tout cas. Mais comme le poursuit France Gall, cette expo dégage un franc sentiment de liberté. Ludique et délirante. Née de l’imagination des deux curateurs, Alice van den Abeele et Raphaël Cruyt, désireux d’explorer de nouvelles pistes pédagogiques ou de nouveaux modes de transmissions d’enseignement aux enfants, en éclatant les dogmes vieillissants par le rêve.

Voilà pour la dénomination "Dream Box" et sa volonté d’apprentissage par l’illusion et par l’exploration de la limite de nos sens. D’ailleurs l’endroit grouille d’ados, venus visiter l’exposition et profiter de l’une ou l’autre animation. On entre dans les lieux par la gueule du Durt, qui nous emmène dans son délire illusionniste de baraque foraine : d’abord dans un couloir trompe-l’œil psyché (qui pique un peu les yeux), ensuite dans un palais des glaces tout aussi hallucinogène et où, comme d’habitude, on a failli se prendre une vitre… La visite se poursuit avec l’univers dual du duo Hell’O et ses œuvres en couleurs & 3D répondant à une salle plate et tout en dégradés de gris.