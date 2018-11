Drake travaillera bientôt sur son prochain album

Drake a annoncé à ses fans lors d'un concert au Canada cette semaine qu'il allait bientôt commencer à travailler sur son prochain album, qui fera suite à "Scorpion", dès qu'il aura terminé son actuelle tournée.

Alors qu'il ne lui reste plus que six dates dans sa tournée Aubrey & The Three Migos, le rappeur canadien a partagé ses projets d'avenir avec son public. "Parce que ce genre de soirées me rappellent à quel point j'aime mon travail, je vous promets que dès que cette tournée touchera à sa fin (bon je ferai peut être une petite pause)... je me remettrai à travailler sur un nouvel album pour que nous puissions nous retrouver ici à Edmonton pour faire à nouveau la fête", a lancé le Canadien à la foule.

"Scorpion", le cinquième album studio de Drake, est paru en juin. Il comprend les singles "God's Plan", "Nice for What" et "In My Feelings".

Bien qu'il soit encore trop tôt pour savoir quand ce nouvel opus verra le jour, l'annonce faite lors du concert laisse penser à une sortie courant 2019.