Drake, l'artiste le plus écouté sur Spotify depuis sa création

A l'occasion de son dixième anniversaire, la plateforme musicale Spotify fait le bilan des titres, albums et musiciens les plus streamés. Le rappeur canadien et la chanteuse de la Barbade Rihanna arrivent en tête.

Lancée en octobre 2008, la plateforme musicale suédoise Spotify fête ce mois-ci son dixième anniversaire et sort ses gros chiffres : l'équivalent de 16.858.080 années en temps d'écoute, plus de trois milliards de playlists, et bien plus de titres.

A ses débuts, Lady Gaga était alors l'artiste la plus streamée, le morceau "Viva La Vida" de Coldplay le plus écouté et leur disque "Viva La Vida Or Death And All His Friend" lui aussi le plus demandé sur la plateforme.

Mais celui qui détient la couronne de l'artiste le plus streamé depuis la naissance de Spotify est le Canadien Drake, devant Ed Sheeran, Eminem, The Weeknd et Rihanna.

Top 10 des artistes les plus écoutés

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Chez les artistes féminines, peu présentes dans le classement ci-dessus, Rihanna domine, devant Ariana Grande, Sia et Beyoncé.

Les artistes féminines les plus écoutés

1.Rihanna

2.Ariana Grande

3.Sia

4.Beyoncé

5.Nicki Minaj

6.Adele

7.Taylor Swift

8.Selena Gomez

9.Katy Perry

10.Shakira

Pour ce qui est des titres les plus écoutés, la palme revient à Ed Sheeran et son fameux "Shape Of You", qui devance Drake et son "One Dance". Sur la troisième marche, "Closer" des Chainsmokers en collaboration avec la chanteuse "Halsey".

Les titres les plus écoutés

1. Ed Sheeran - "Shape Of You'"

2. Drake - "One Dance"

3. The Chainsmokers, Halsey - "Closer"

4. Post Malone - "rockstar" (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito - Remix'"

8. Justin Bieber - "Love Yourself"

9. Justin Bieber - "Sorry"

10. The Chainsmokers - "Don't Let Me Down"

Le musicien britannique est aussi en tête du top des albums les plus streamés avec "÷".

Les albums les plus streamés

1. Ed Sheeran - ÷

2. Justin Bieber - Purpose

3. Drake - Views

4. Ed Sheeran - x

5. Post Malone - beerbongs & bentleys

6. The Weeknd - Starboy

7. Drake - Scorpion

8. The Weeknd - Beauty Behind The Madness

9. Post Malone - Stoney

10. Kendrick Lamar - DAMN.



AFP