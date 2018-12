Drake et Ariana Grande ont dominé Spotify en 2018

Spotify a dévoilé sa rétrospective de l'année avec les artistes les plus écoutés à travers le monde, les albums et les genres musicaux qui ont dominé la plateforme de streaming. Le rappeur canadien est l'artiste masculin et l'artiste global de l'année, alors qu'Ariana Grande s'est imposée dans le tableau féminin. Le titre "God's Plan" de Drake est aussi le single le plus écouté de l'année.



Drake devance deux autres rappeurs, Post Malone et le défunt XXXTentacion, à la deuxième et troisième place. Ensuite vient le chanteur de reggaeton J Balvin, puis Ed Sheeran qui clôt ce top 5. Chez les filles, Dua Lipa et Cardi B se classent deuxième et troisième respectivement, devant Taylor Swift et Camila Cabello, cinquième.



Drake a classé deux morceaux dans le top 5 des singles avec "God's Plan" (N#1) et "In My Feelings" (#5). Le deuxième titre le plus écouté en streaming cette année est "SAD!" de XXXTentacion, alors que la troisième et quatrième place vont à Post Malone avec "rockstar" et "Psycho." La domination de Drake ne s'arrête pas là, son album "Scorpion" est aussi le plus écouté de la plateforme cette année, devant "Beerbongs & Bentleys" de Post Malone.

Mais le fait le plus étonnant de ce classement réside dans l'annonce du genre qui affiche la plus belle progression de l'année, c'est l'emo rap qui aura marqué l'année 2018, sans doute des suites du décès de Lil Peep, l'un des pionniers du genre.



Les artistes les plus écoutés en streaming :

1. Drake

2. Post Malone

3. XXXTENTACION

4. J Balvin

5. Ed Sheeran



Les artistes féminines les plus écoutées en streaming :

1. Ariana Grande

2. Dua Lipa

3. Cardi B

4. Taylor Swift

5. Camila Cabello



Les titres les plus écoutés en streaming :

1. "God's Plan" - Drake

2. "SAD!" - XXXTENTACION

3. "rockstar (feat. 21 Savage)" - Post Malone

4. "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)" - Post Malone

5. "In My Feelings" - Drake



Les albums les plus écoutés en streaming :

1. "Scorpion" - Drake

2. "beerbongs & bentleys" - Post Malone

3. "?" - XXXTENTACION

4. "Dua Lipa" - Dua Lipa

5. "÷" - Ed Sheeran