Drake dévoile le morceau "Pikachu" en featuring avec Lil Baby

Le rappeur canadien s'associe au rappeur américain Lil Baby le temps d'un morceau dévoilé en avant première sur Ovo Sound Radio, la radio de Drake, rapporte Pitchfork.com.

Après avoir annoncé la collaboration il y a un mois, Drake s'est enfin décidé à dévoiler le morceau "Pikachu".

Récemment, on a pu entendre Drake sur les morceaux "Bring It Back" de Troubles et "Look Alive" de BlocBoy JB. Le site spécialisé Pitchfork.com rappelle que le prochain opus du Canadien "Scorpion" est attendu pour la fin de l'année.

Quant à Lil Baby, rappeur originaire d'Atlanta, son dernier projet "Too Hard" est sorti l'année dernière.

Ecouter "Pikachu" de Drake et Lil Baby :