Dr. Dre aux manettes d'un biopic sur Marvin Gaye

Le producteur de rap américain aurait acquis les droits pour utiliser la musique de Marvin Gaye dans un film rapporte Variety.

Ce n'est pas la première fois qu'un projet cinématographique s'attaque à la légende de la soul. En effet, fin 2016, une série produite par l'acteur et musicien Jamie Foxx avait été évoquée mais est restée sans nouvelle depuis. Il s'agissait, rapporte Pitchfork.com de la première série sur la vie du musicien autorisée par sa famille. Auparavant, de grands noms du cinéma et de la musique avaient eux aussi tenté leur chance, dont F. Gary Gray, Cameron Crowe, Scott Rudin et Lenny Kravitz.

Décédé en 1984, le musicien Marvin Gaye avait fait la une des médias en 2015, année où Robin Thicke et Pharrell Williams avaient été reconnus coupables d'avoir plagié un morceau de Gaye "Got to Give It Up" sur le titre "Blurred Lines", la chanson la plus vendues en 2013 dans le monde.