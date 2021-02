Doria D, la nouvelle artiste belge en plein envol sur Tik Tok

"Dépendance", le premier single de la jeune chanteuse néolouvaniste Doria D affole les compteurs des différentes plateformes de streaming et des réseaux sociaux.

Doria D, jeune auteure, compositrice et interprète a sorti il y a deux semaines son premier single intitulé "Dépendance". Depuis, il cartonne sur les différentes plateformes de streaming. Le succès de son titre, Doria D le doit en partie au soutien de sa communauté Tik Tok.

En effet, pour accompagner la sortie de ce titre, la chanteuse a publié sur le réseau social une vidéo pour raconter l'histoire de sa chanson. Celle-ci fait rapidement "le buzz" et est visionnée plus de 1.6 million de fois. Dans vidéo, Doria D raconte simplement comment sa chanson est inspirée d'une relation toxique qu'elle a vécue: "Je suis tombée amoureuse de ce mec, pour la première fois de ma vie. Le problème, c'est qu'on s'aimait trop, mais vraiment trop. Dès que je n'étais pas avec lui je me sentais vide, c'était comme si sans lui, je ne valais plus rien. Un soir de déprime, j'ai attrapé ma guitare, mon carnet et je me suis mise à écrire. Je n'ai jamais écrit une chanson aussi vite, apparemment il fallait que ça sorte."

Le message sincère et sans filtre de la chanteuse a touché les TikTokeurs qui depuis, n'ont de cesse de streamer "Dépendance" sur Deezer, Apple et Spotify.