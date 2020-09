Donnez vos instruments de musique pour la bonne cause, à BOZAR

Trois collectes d’instruments de musique sont organisées, les 26 septembre, 1er et 10 octobre, à BOZAR, par Music Fund. Les instruments récoltés seront envoyés en Haïti et en République démocratique du Congo, auprès de groupements musicaux.

"La musique adoucit les mœurs". C’est ce que l’on dit souvent. L’a.s.b.l. Music Fund préfère sans doute penser que la musique participe au développement humain avant tout. Active depuis 2002 pour promouvoir la musique et sa pratique dans différents pays, au Proche-Orient, en Afrique, dans les Caraïbes, mais aussi en Belgique, l’association a à cœur de faire entrer les notes et les partitions dans les milieux les moins favorisés, et à mettre ainsi la culture au sein de la coopération au développement.

En collectant vos instruments et en les envoyant vers Haïti et vers la République démocratique du Congo, Music Fund a dans l’espoir de participer à la réduction des conflits dans ces pays. L’apprentissage musical peut en effet offrir un cadre, une discipline, une occupation pour des dizaines de jeunes désœuvrés, pour qui la violence est souvent la seule proposition. Mais c’est aussi une participation active au tissu économique sur place, car la rénovation de chaque instrument est prise en charge par des professionnels locaux.

L’association refuse d’agir comme beaucoup d’autres œuvres humanitaires, qui imposent à la population locale des besoins qui ne lui sont pas utiles : toilettes sans chasse d’eau, salles de classe inutilisables, électricité superflue, etc. Ici, ce sont les projets congolais et haïtiens qui expriment eux-mêmes leur besoin en matière d’instruments.

Deux associations seront les bénéficiaires de l’opération. L’espace Masolo à Kinshasa, accueille depuis 2003 des enfants et des jeunes vivant dans les rues, dont certains ont été chassés de leur foyer car accusés de sorcellerie. L’association les aide à se réintégrer dans la société via l’apprentissage de métiers artistiques ou manuels, dans le théâtre, le spectacle de marionnettes, et évidemment la musique. En Haïti, c’est à l’école Cemuchca, qui apprend aux jeunes la pratique de la musique mais aussi différents métiers autour de la fabrication et de la réparation des instruments, que profitera l’opération.

Lors des trois dates prévues pour la collecte, les donateurs pourront apporter leurs instruments, entre 12h et 18h, sur le site de BOZAR, place Baron Horta. L’événement est organisé dans le cadre de BOZAR Open Air, qui se déroule depuis le 5 septembre et jusqu’au 18 octobre prochain.

Pour voir (ou plutôt pour écouter) ce que deviendront les instruments collectés, faites un tour sur le site internet de Music Fund, ou sur la page Facebook de Cemuchca. Un avant-goût dans les vidéos qui suivent :