Dolly Parton débarque sur Netflix

L'icône de la musique country fera son apparition sur le petit écran via Netflix, dans une série de huit épisodes consacrée à ses morceaux cultes.

Dans une publication sur Twitter, Netflix a annoncé que la musicienne serait à la fois interprète, auteure, co-star et productrice exécutive de la série en question. Chacun des épisodes sera basé sur un morceau de la musicienne.

Dolly Parton avait signé un accord similaire en 2015 avec la chaîne américaine NBC pour une série de téléfilms basés sur ses chansons et sa vie : "Coat Of Many Colors" et "Christmas of Many Colors: Circle of Love."