Pour fêter la fin d'une année faste, le label musical de DJ Snake propose une compilation gratuite de ses grands succès.

DJ Snake a lancé Premiere Classe en mars avec le tube EDM "Whistle" de 4B et Teez.

Six singles d'artistes du monde entier ont suivi, notamment "Burn" de SAYMYNAME, "Boss" de Mercer et "Never" du Shanghaien Chace.