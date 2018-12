"Divide" d'Ed Sheeran, tournée la plus lucrative de l'année

D'après le site Pollstar.com, la dernière tournée de l'interprète de "Shape of You" serait la plus lucrative de 2018.

Ed Sheeran aurait ainsi vendu 4.860.482 billets, dans 53 villes pour 94 concerts. Le résultat ? Une coquette somme de 432 millions de dollars. Un total qui devance celui de Taylor Swift et de son "Reputation Tour" en 2018 qui atteint "seulement" les 345 millions de dollars, tout comme le "On the Run II" tour de Jay-Z et Beyoncé (241 millions de dollars).

Les autres occupants du Top 10, sont Pink, Bruno Mars, les Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 et enfin les Rolling Stones.

Selon Pollstar, l'industrie des concerts a atteint en 2018 la somme record de 10,4 milliards de dollars. Le Top 10 des tournées dépasse quant à lui pour la première fois les deux milliards de dollars de recettes, contre 1,8 million en 2017.

Top 10 des tournées par Pollstar.com :

1- Ed Sheeran : 432 millions de dollars - 4.860.482 billets vendus

2- Taylor Swift : 345 millions de dollars - 2.888.892 billets vendus

3- Jay-Z et Beyoncé : 254 millions de dollars - 2.169.050 billets vendus

4- Pink : 169 millions de dollars - 1.285.411 billets vendus

5- Bruno Mars : 167 millions de dollars - 1.290.438 billets vendus

6- Eagles : 166 millions de dollars - 964.245 billets vendus

7- Justin Timberlake : 151 millions de dollars - 1.193.365 billets vendus

8- Roger Waters : 131 millions de dollars - 1.448.771 billets vendus

9- U2 : 126 millions - 927.034 billets vendus

10- The Rolling Stones : 116,6 millions de dollars - 750.914 billets vendus