"Divagation 2 ans ≈ Night shop plug and play party" : un anniversaire chez Madeleine

Les soirées Divagation ont deux ans et fêteront leur anniversaire sous le thème du night shop et en présence d’artistes musicaux bruxellois.

La Vague Parallèle est un site web consacré à la découverte musicale sous toutes ses formes. En plus d’interviews, chroniques, podcasts, playlists et autres concours, l’organisation propose des sessions concerts bruxelloises, ce sont les soirées “Divagation”. Chaque mois, le but est de “sortir des internets” pour un rendez-vous intimiste IRL en partenariat avec des acteurs culturels locaux. Une invitation à la découverte de lieux, de groupes et un appel à la rencontre.

Cette année, Divagation souffle ses deux bougies lors de la prochaine soirée qui brillera sous le thème “Night shop plug and play party”. Au programme “streaming Capri-Sun et USB samoussa” avec une ambiance musicale concoctées par quelques artistes venant de formations très prometteuses : David Numwami de Le Colisée, Sasha Tumide & Nyny de La Brigade Dj's, La souris et l'éléphant - Les Actionnaires music, Dj Hyppocampo de Poxcat, Diana Dobrescu de Dance Divine, Sebastien G des Chineurs de Belgique et Oscar et Louis d’INSECTE. Toute personne qui souhaiterait venir avec sa propre musique est invitée à amener sa clé USB.