Devendra Banhart dévoile le single "Bright Future Ahead" avec Kera

Devendra Banhart s'associe avec l'artiste de Los Angeles autour du titre "Bright Future Ahead", dont tous les profits seront reversés à l'organisation Trans Lifeline, qui vient en aide aux personnes trans et répond à leurs besoins cruciaux, précise Pitchfork.com.

Pour présenter ce single, Kera évoque "l'urgence de vivre sans s'excuser", rapporte le site spécialisé. L'année dernière, Kera a dévoilé le titre "Fall.Apart". Quant à Devendra Banhart, son dernier opus "Ape in Pink Marble" est sorti en 2016. Il se produira le 9 juin prochain à la Philharmonie de Hambourg, en Allemagne.

L'année dernière, Devendra Banhart a conçu une série d'ateliers intitulée "Imaginary Universes" à l'Académie des enfants de la Fondation Prada à Milan. C'est dans ce cadre qu'a été projeté le film "The Astonishing Adventures of a Celestial Archaeologist" dans lequel on peut entendre le morceau "Celebration", issu de "Ape in Pink Marble".