Des stages de jazz en pleine nature

Dans l'esprit du jazz

Le stage Jazz au Vert s’adresse à tout musicien à partir de 16 ans, amateur ou professionnel, désireux d’approfondir ses connaissances. Il convient aussi bien aux musiciens possédant une approche spécifique du jazz qu’à ceux curieux de découvrir un nouvel univers harmonique. L’association déconseille toutefois le stage aux personnes qui débutent avec leur instrument. Une semaine de stage qui se présente comme un véritable concentré de ce que représente cette musique : convivialité, rigueur, excitation, courtes nuits et rencontres humaines et musicales… En plus des cours principaux, divers ateliers et activités sont proposés ainsi que la constitution d’un Big Band.