Des playlists spéciales Noël pour accompagner vos fêtes de fin d'année

Ce sont des fêtes de fin d’année très spéciales que nous allons vivre en 2020. Nous voulions vous accompagner dans ces moments particuliers en vous proposant quelques playlists jazzy à écouter au pied du sapin. Crooner, grandes voix et grands musiciens de jazz, ces playlists spéciales Noël vous feront découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont chantés, joués des standards ou des compositions liées au mois de décembre et aux fêtes de Noël. Des standards du genre bien sûr, mais pas que… Alors laissez vous aller jusqu’au 27 décembre sur la page jazz du site RTBF/Culture ou sur la plateforme Auvio (La N°2, ce samedi 5 décembre). Pour les amateurs de musique plus pop-rock et nostalgiques des années 1980, retrouvez au bas de cet article la spéciale Christmas de Radio Cité, animée en par Jean-Pierre Hautier. Que du bonheur ! Joyeuses fêtes en musique !

Noël Jazzy - Playlist N°1 (1/15) - 28/11/2020 Les crooners, jazzwomen et jazzmen, vous accompagnent durant vos fêtes de fin d’année. Un Noël Jazzy au son des plus grandes voix et des grands noms du jazz. Avec Ray Charles & Betty Carter, Dan Chmielinski & Martina DaSilva, Tony Bennett, Take 6, Ahmad Jamal, Chrystel Wautier, Michael Bublé, Nat King Cole, Dianne Reeves, Eric Legnini, Bing Crosby, Macy Gray, Bill Evans, Harry Connick, Jr., Peggy Lee, Sam Smith, Lionel Hampton, Jacques Pirotton.

© Tous droits réservés Betty Carter & Ray Charles "Baby It's Cold Outside"

© Tous droits réservés Dan Chmielinski & Martina DaSilva "Last Christmas"

© Tous droits réservés Tony Bennett & The Count Basie Big Band "I've Got My Love To Keep Me Warm"

© Tous droits réservés Take 6 "Hark ! The Herald Angels Sing"

© Tous droits réservés Ahmad Jamal "Winter Snow"

© Tous droits réservés Chrystel Wautier Trio "My Favorite Things"

© Tous droits réservés Michael Bublé "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas"

© Tous droits réservés Nat King Cole "Frosty The Snowman"

© Tous droits réservés Dianne Reeves "A Merrier Christmas"

© Tous droits réservés Eric Legnini & The Afro Jazz Beat "Snow Falls"

© Tous droits réservés Bing Crosby "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow"

© Tous droits réservés Macy Gray "Santa Baby"

© Tous droits réservés Bill Evans "Santa Claus Is Coming To Town"

© Tous droits réservés Harry Connick, Jr. "Winter Wonderland"

© Tous droits réservés Peggy Lee "The Christmas Waltz"

© Tous droits réservés Sam Smith "Have Yourself A Merry Little Christmas"

© Tous droits réservés Lionel Hampton "Ring Dem Bells"