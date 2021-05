Des playlists pour faire pousser vos plantes sur Spotify

Votre intérieur est rempli de monsteras, d’orchidées, de cactus, de succulentes et autres jolis palmiers qui font votre fierté ? Spotify vient de lancer plusieurs playlists pour aider vos bébés à feuilles à pousser et se développer en toute sérénité…

Les différents confinements ont fait naître de nouvelles vocations pour le jardinage. Le Belge avait déjà la main verte, mais depuis le début de la pandémie, la tendance s’est clairement renforcée. En 2020, les Belges ont dépensé 3,6 milliards en jardinage. Il faut dire que les bienfaits et vertus des plantes et du jardinage sont ne sont plus à démontrer ! Spotify a mené l’enquête auprès de ses utilisateurs, 28% des répondants estiment que prendre soin des plantes d’intérieur offre aux gens plus d’un but dans la vie ; 21% des sondés ont déclaré parler d’avantage à leurs plantes d’intérieur et 12% ont affirmé utiliser du contenu audio, de la musique ou des podcasts, à destination de leurs plantes.

"Je suis convaincu que les plantes ressentent la musique humaine et la présence humaine", explique Uriel Waizel qui travaille chez Spotify et qui a créé les playlists. "Les ondes sonores résonnent avec le monde vert. C’était une évidence pour créer la liste de lecture et combler le manque de contenu."

Dans les différentes playlists vous pourrez découvrir une variété de sons aux ambiances et aux longueurs variées : des chants d’oiseaux mais aussi des sons des morceaux de musique instrumentale.

Dans son communiqué, Spotify a également partagé un top 5 des genres de musique les plus compatibles avec de la végétation :

Fourth world Art pop Background music Ambient Lo-fi beats

Ainsi qu’une liste de morceaux fréquemment ajoutés dans des playlists à destination de plantes :

Et vous, quel est votre morceau fétiche pour faire du jardinage à la maison?