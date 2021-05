Des playlists pour accompagner musicalement votre vaccination

Une nouvelle catégorie a fait son entrée dans le monde des playlists cette année et elle est dédiée aux bandes-son de votre vaccination.

Sur internet et notamment sur les différentes plateformes de streaming de musique, on peut trouver des playlists pour chaque grande étape de sa vie : anniversaire, mariage, enterrement de vie de jeune fille, remise de diplôme, naissance… En 2021, une nouvelle sorte de playlist a vu le jour et on ne s’y attendait pas vraiment : "Récemment, nous avons vu un tout nouveau type de bande-son de fête apparaître dans le monde entier : la playlist de vaccination du Covid-19" déclare Spotify dans un communiqué.

Entre le premier janvier et le premier avril, 7700 playlists dédiées à la vaccination Covid-19 ont vu le jour aux quatre coins du monde, ce qui fait une augmentation de 350% de playlists liées à la thématique du vaccin. Les playlists reprennent bien souvent la marque du vaccin injecté au patient. "D’après les chansons ajoutées, il est clair que l’optimisme, l’excitation et l’humour sont les thèmes que l’on retrouve dans ces listes de chansons" analyse Spotify.

Voici la liste de chansons les plus fréquemment ajoutées dans les playlists de vaccination :

Pour suivre la tendance, Spotify a également créé sa playlist "Vaccine Songs": on y retrouve bien évidemment les artistes cités ci-dessus mais bien d’autres encore comme Lizzo avec "Good as hell", Europe avec "Final Countdown", Elton John avec "Still Standing" ou encore The Fray avec "How to save a life"…

Et vous, quelle serait la chanson que vous aimeriez écouter durant votre vaccination ?