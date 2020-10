Des Lundis d'Hortense à la Jazz Station, comment le jazz belge réagit face à la crise ?

Tous les ans en juillet, un stage d’initiation et de formation au jazz est organisé ainsi que des opérations de découverte scénique et pédagogique en direction du jeune public.

L’association présente des musiciens de jazz en organisant des concerts et édite différents supports relatifs à la scène jazz belge, le tout à destination d’un public le plus large possible.

Les Lundis d’Hortense est une association de musiciens oeuvrant pour la diffusion et la promotion dans le secteur culturel du jazz belge. Son nom vient du fait que les fondateurs de l’association tenaient leurs réunions les lundis dans une villa en dehors de Bruxelles, et qui portait le nom de Villa Hortense. L’A.S.B.L. s’articule selon trois axes :

Kostia Pace, Directeur de la Jazz Station : "Cultiver et stimuler la diversité de notre jazz belge !"

Kostia Pace © Tous droits réservés

Kostia Pace est né il y a 30 ans à Paris, d'un père "créateur lumière", et d'une mère danseuse. C'est en fusionnant l'Art de la lumière et celui du mouvement, qu'il décide d'entreprendre des études de cinéma, et plus précisément le métier de monteur, au cinéma.

En 2012, il rejoint Bruxelles, attiré par le 7ème Art belge. Enchaînant différents boulots, autour de cette discipline, il tombe par hasard, la même année 2012, sur une annonce d'un club de jazz à Bruxelles : "La Jazz Station" (La Jazz Station qui fête actuellement ses 15 ans).