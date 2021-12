Des interviews exclusives des Beatles bientôt en vente sous forme de NFT

Le groupe de rock britannique "The Beatles" en interview avec des journalistes, dont Maureen Cleave de l’Evening Standard, qui se tient derrière eux. De gauche à droite : Ringo Starr, George Harrison (1943-2001), Paul McCartney et John Lennon (1940-1980) © Tous droits réservés

Les fans des Beatles pensaient avoir tout entendu de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. C’était sans compter les jetons non fongibles. Des interviews exclusives des "Fab Four" sous forme de NFT seront prochainement proposées aux enchères sur Voices of Classic Rock. Les archives de la plateforme Voices of Classic Rock (VOCR) abritent 650 entretiens et émissions de radio historiques mettant en scène "pratiquement toutes les grandes icônes de la musique rock entre 1964 et 2008". Parmi eux, les Rolling Stones, les Who, Led Zeppelin et les Beatles. La plateforme a décidé de créer quatre NFT d’interviews inédites de John Lennon et de ses acolytes, composés d’une illustration et d’un fichier WAV (Waveform Audio File Format) de l’enregistrement.

Celle de John Lennon s’intitule "A Day in the Life"— en référence au célèbre morceau qu’il a coécrit avec Paul McCartney — et porte sur sa vie "depuis les Fab Four jusqu’aux joies de la paternité". Paul McCartney évoque son rapport à l’enregistrement et à la sortie de nouveaux projets musicaux dans "Chaos and Creation in the Backyard", tandis que George Harrison revient sur l’album "Abbey Road" dans le NFT du même nom. L’interview de Ringo Starr porte quant à elle sur la disparition d’un médaillon en or appartenant au batteur des Beatles lors d’un déplacement à New York.

Ces quatre NFT seront mis aux enchères le vendredi 10 décembre sur la plateforme Voices of Classic Rock. Les adeptes de la Beatlemania devront être prêts à dépenser au minimum 1,25 éthers, soit l’équivalent de 4724 euros au moment où ces lignes ont été écrites. Ils devront aussi obligatoirement utiliser des éthers pour faire une offre.

Les NFT sont "là pour rester" dans la musique

Les enchères pourraient toutefois grimper étant donné l’importance historique des NFT en vente. "Ces interviews n’ont pas été entendues depuis des décennies. Cette vente aux enchères est inédite, car c’est la première fois que des NFT d’interviews d’icônes de la musique rock sont proposés au grand public", affirme Voices of Classic Rock sur son site. Selon Jonathan Firstenberg, directeur général de VOCR, d’autres interviews des Fab Four sous forme de NFT pourraient être mises en enchères à l’avenir. "La grande variété d’interviews des Beatles que nous avons dans notre collection est sans doute notre atout le plus exhaustif et le plus précieux- c’est pourquoi nous avons voulu commencer par John, Paul, George et Ringo- les stars du rock classique par excellence !", a-t-il déclaré dans un communiqué.

À LIRE AUSSI NFT : la nouvelle façon de soutenir les artistes sur Internet ?