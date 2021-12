Des concerts jazz tous les dimanches à 21h sur la radio thématique jazz de Musiq3

Le Mug découverte - Focus sur la nouvelle plateforme de Jazz de la RTBF - 11/11/2021 Focus sur la page jazz du site culture de la RTBF regroupe des interviews, des concerts, des hommages, des biographies, un agenda des concerts, des albums à écouter et de nombreux articles sur le jazz belge et international. Cette plateforme a vu le jour en 2020 et totalise près de 400 articles à ce jour. Vitrine des contenus jazz, anciens ou récents de la RTBF, elle se veut aussi une vitrine pour nos artistes belges dans le milieu du jazz.