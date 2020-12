Des concerts de nouvel an en livestream, avec J-M Jarre, David Guetta, Kylie Minogue ou Patti Smith

En mode caritatif ou festif, en avatar ou avec guitares, les stars de la planète musique réveillonnent en livestream, faute de concerts interdits par la crise sanitaire.

Jean-Michel Jarre - © VALERIE MACON - AFP Traqueur infatigable d’avancées technologiques, le pionnier de l’électro Jean-Michel Jarre se produira en réalité virtuelle dans une cathédrale Notre-Dame numérisée, événement à suivre notamment sur YouTube et Facebook.

David Guetta - © PIROSCHKA VAN DE WOUW - AFP Egalement depuis Paris, le show en livestream de David Guetta sera caritatif. Ce n’est pas le premier du genre pour le DJ, qui en a déjà réalisé durant le confinement, notamment pour Tomorrowland. Cet évènement vise à soutenir les actions de l’Unicef et des Restos du Coeur. "Diffusé depuis l’un des endroits les plus magiques de Paris, qui sera révélé le soir même", la mégastar promet dans un communiqué un "spectacle à couper le souffle" à voir sur Facebook, YouTube, Instagram, etc.

Kylie Minogue - © OLI SCARFF - AFP Dans une année qui a manqué de paillettes, Kylie Minogue fera briller la boule à facettes avec Infinite disco. Il ne s’agit pas ici de performance en direct, mais d’un show en streaming qui n’est visible qu’une fois le jour dit, avec achat des billets via l’application Dice. Cette performance de 50 minutes, qui repose sur des titres de son dernier album, Disco, et des versions réarrangées de ses hits passés, avait déjà été diffusée en novembre, avec des tickets achetés dans plus de 100 pays.

Patti Smith - © Ilya S. Savenok - AFP Patti Smith fêtera le 30 décembre ses 74 ans, avec, comme c’est la tradition, un concert. Mais cette année, il sera joué avec son groupe, depuis New York, en livestream payant (via Veeps), et coïncidera avec le 31 décembre dans certaines zones du globe en raison du décalage horaire. Tapis persans et guitares Gretsch sont déjà installés, comme on peut le voir sur l’Instagram de la rockeuse. ► A lire aussi : Concerts inédits pour les fêtes à suivre depuis votre salon !

Kiss - © MIGUEL RIOPA - AFP Le passage à la nouvelle année en proposera pour tous les goûts, du hard-rock pyrotechnique de Kiss, avec un livestream depuis Dubaï (via Tixr), au hip-hop iconique de J. Period (qui a collaboré, entre autres, avec The Roots) et Rakim depuis les toits de Brooklyn (via Stageit).