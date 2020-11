Des concerts de classique en livestream avec la Ferme du Biéreau

Le trio Carlo Van Neste - © Tous droits réservés

Le trio Carlo Van Neste proposera de découvrir deux œuvres de Haydn et Mendelssohn. Le Trio Carlo Van Neste porte le nom du grand violoniste belge, et se distingue par ses interprétations vivantes et passionnées avec une relecture audacieuse et inventive des œuvres du grand répertoire pour trio à clavier. Il sera en livestreaming le 8 décembre, de 13h à 14h, pour une seconde session "Midzik".

Les autres concerts prévus à la Ferme sont reprogrammés. Voici les dates connues :

New Shamanic Music : 25 février 2021

Noé Preszow : 5 mars 2021

Lay This Drum : 1er avril 2021

L’âme des poètes : 15 mai 2021

La sieste acoustique de Marie Warnant : 16 mai 2021

Saule : 9 décembre 2021

Sitardust : 11 décembre 2021