Des auditions pour le Parcours Francofaune à la Maison de la création

Le samedi 17 mars, de 11h à 18h, la Maison de la création accueillera les auditions du Parcours Francofaune.

En vue de soutenir les musiciens de demain, le Festival Francophone a proposé à dix artistes de la scène francophone de se produire sur scène pendant vingt minutes à la Maison de la Création. L'événement, qui est gratuit et ouvert au public, verra de multiples genres représentés : parmi les interprètes on comptera notamment un groupe de punk, un trio pop, une clarinettiste et des chanteurs de rap.

Trois artistes seront retenus pour le dispositif d'accompagnement Parcours Francofaune et pourront profiter de résidences (du 7 au 10 juin à la Maison de la création), de rendez-vous et de conseils. Cette accompagnement débouchera sur la programmation en concert au Festival Francofaune.

La page de l’événement.