Dernier concert belge pour Kiss au Sportpaleis en 2021

Le groupe de hardrock Kiss se produira le 2 juin 2021 au Sportpaleis à Anvers, annonce l'organisateur Greenhouse Talent. Ce serait la dernière fois que le groupe et son leader iconique Gene Simmons monte sur scène en Belgique. L'apparition au festival Graspop en 2019 avait déjà été annoncée comme la dernière.

Kiss avait décidé l'année dernière de faire une tournée d'adieu, après une carrière musicale de 45 ans. La tournée "End of the Road" est passée au Graspop à Dessel, ce qui a semblé donner envie au groupe de revenir en Belgique. Dans les dates de concerts reportés pour cause de la pandémie de coronavirus, un passage au Sportpaleis a été ajoutée.

Kiss a été créé en 1973 par le chanteur/guitariste Paul Stanley et le bassiste Gene Simmons. Ils sont restés jusqu'à aujourd'hui les forces motrices du groupe, qui a enregistré des tubes rock comme "I Was Made For Lovin' You" et "Rock and Roll all Nite" et qui est connu pour ses concerts déjantés et théâtraux. Kiss est aussi connu pour les visages maquillés en blanc et noir et les costumes dans le style glamour.

La vente de tickets pour le concert au Sportpaleis débutera le 24 juillet à 10 heures.