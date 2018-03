Deezer célèbre les femmes à travers des playlists 100% féminines

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la plateforme de streaming Deezer a invité des artistes féminines allant de Soko à Brigitte en passant par Annie Lennox et François Hardy à proposer des playlists composées uniquement de voix féminines.

Brigitte invite à écouter des titres signées Nina Simone, Ella Fitzgerald ou encore Jeanne Moreau.

Quant à Annie Lennox, l'ancienne Eurythmics, elle a choisi "Lost Ones" de Lauryn Hill ou encore "I Try" de Macy Gray.

La page d'accueil de la plateforme propose aussi des playlists du type "Wonder Women", "Women of Rap", "Women of Soul", mais aussi des "albums qui ont marqué l'histoire de la musique" ainsi que podcats.