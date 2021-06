Découvrez le premier single de la jeune chanteuse Alyah (17 ans !)

Si vous êtes des fans du télécrochet The Voice France, son joli minois et sa douce voix ne vous sont pas inconnus ! Alyah, originaire de Neupré, a participé au célèbre concours de chant cette année. Lors des blinds, la jeune chanteuse a réussi à faire se retourner trois coachs sur quatre et a choisi d’intégrer l’équipe de Marc Lavoine avec qui elle a réalisé un beau parcours. Aujourd’hui, à 17 ans, elle sort son premier single.

Alyah a commencé la musique très jeune : à 4 ans et demi elle apprenait le violon, un instrument qu’elle a joué pendant 12 ans, avant de se tourner vers le piano. Le chant est arrivé naturellement dans son quotidien rythmé par la musique. La jeune femme a participé aux "Enfants de la maîtrise" de l’Opéra Royal de Wallonie, une expérience qui lui a donné envie de faire de la musique son métier.

C’est la production de The Voice France qui lui a proposé de passer le casting cette année, après l’avoir repérée sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, avec du recul, Alyah confie ne garder que du positif de cette expérience au sein de The Voice. La jeune femme se dit plus créative et plus déterminée à atteindre ce rêve de percer dans la musique. Son diplôme de rhéto en poche, Alyah se tourne déjà vers l’avenir et nous confie qu’elle compte intégrer une école de chant à Paris pour continuer à se former. Les différents coachs de The Voice ont parlé d’elle de manière très élogieuse, la qualifiant de "Diamant brut", ce qui la motive à tout faire pour continuer dans cette voie, malgré son jeune âge.

Aujourd’hui, elle nous présente son premier single intitulé "Million Miles". Un clin d’œil au chemin déjà parcouru depuis les blinds de The Voice et à celui qu’il lui reste à faire en tant qu’artiste en devenir. On a pu entendre Alyah chanter du Muse, du Dalida ou encore du Gnarls Barckley… Ce premier single explore d’autres sonorités : "Ce premier single est dans les sonorités jazz et rnb mais je ne veux pas encore arrêter mon style. Peut-être que j’irais vers autre chose après, mais en tout cas c’est un genre musical qui me plaît beaucoup" et qui correspond très bien à la voix douce et chaude d’Alyah.

