Découvrez le nouvel album de Bagarre ce vendredi en concert gratuit au Festival des Libertés

Le nouvel album de Bagarre sort ce vendredi 18 octobre ! On l’attendait avec impatience et on n’est pas déçus.

On a eu le coup de foudre musical pour Bagarre en les découvrant sur la scène des Nuits Botaniques en 2016, scène sur laquelle le groupe remonte pratiquement chaque année depuis. On a tout de suite été séduits par le talent et l’énergie folle de ces cinq fous furieux : Emmaï Dee (Emma), La Bête (Arthur), Majnoun (Thomas), Mus et Maître Clap (Cyril). Les cinq membres sont tous ultra actifs et créatifs : ils jouent plusieurs instruments, chantent, dansent et composent.

Difficile de définir l’univers musical de Bagarre : les titres oscillent entre musique de club, influences rock, références au rap et à la musique urbaine. “Club 12345 (le premier album) est un terrain de jeu d’hybridation musicale, chaque morceau appartient à un univers. Pourtant ça sonne Bagarre” expliquait le groupe au magazine Numéro. Difficile aussi de rester indifférents aux textes qui sont imprégnés d’une poésie sombre et exaltée.