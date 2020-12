Découvrez la pop alternative de River into lake

De septembre à décembre, River into lake a distillé un nouveau morceau de musique par mois. Aujourd’hui, ces quatre morceaux s’assemblent pour composer l’EP intitulé "The Crossing".

La découverte musicale de ce vendredi est belge : on vous propose de jeter une oreille attentive au groupe indie pop bruxellois de Boris Gronemberger (ex Girls in Hawaï) pour la sortie de son EP "The Crossing".

Un mini-album de la maturité qui évoque des problématiques actuelles : "The Crossing parle de ce passage à l’âge adulte, de la perte de l’innocence, de la naïveté. Un sentiment né de la succession d’évènements forts de ces 5 dernières années : les attentats, la crise migratoire, la crise environnementale, la crise sanitaire, la montée de l’extrême droite" explique Boris Gronemberger.

Bien que l’album évoque une situation générale plutôt morose, Boris Gronemberger a parsemé "The Crossing" d’ondes positives comme le titre "Grande Prairie" qui évoque l’insouciance, la nostalgie de ces bons moments passés entre copains à la "Grande Prairie", un lieu-dit où il allait fêter la fin des examens entre amis, dont certains ont disparu aujourd’hui.

Malgré la noirceur du monde, il faut tout faire pour préserver cette innocence, car elle permet d’oser des choses inimaginables.

River into lake c’est une pop alternative teintée de synthétiseurs et de boîtes à rythmes. Un univers sombre dans lequel on aperçoit de la lumière, une lueur d’espoir.

On aime vraiment beaucoup les visuels du mini-album qui sont signés David Delruelle : "J’ai commencé à travailler avec lui sur l’album précédent et cette collaboration a continué car je tenais à garder une certaine cohérence entre les projets. C’est un artiste bruxellois que j’ai découvert par hasard sur internet mais j’ai directement aimé son univers et trouvé que ça collait bien avec ce que j’imaginais pour River into lake."

Boris Gronemberger a hâte de présenter "The Crossing" sur scène et de retrouver l’ambiance des concerts. "J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir jouer aux Nuits Botanique en octobre dernier. C’était vraiment chouette de pouvoir monter sur scène. On a l’impression de renaître et de retrouver un sens à ce que l’on fait quand on partage notre musique en live."

Pour écouter l’album sur les différentes plateformes de streaming c’est par ici. L’album physique sera disponible dès le 11 décembre.

PROCHAINS CONCERTS :

28.01.21 @ Botanique, Bruxelles

13.02.21 @ le Bouillon blanc, Bouillon