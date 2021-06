Découvrez la playlist des musiques qui vont accompagner votre été !

Vous êtes à la recherche de la bonne playlist pour rythmer votre trajet en voiture jusqu’à votre destination de vacances ? Spotify vient de publier la playlist de l’été intitulée "Summer Hits".

Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’un tube de l’été. C’est LA chanson qui une fois l’été terminé, a le pouvoir de vous replonger dans cette petite crique marseillaise, où vous avez passé un après-midi à bronzer en écoutant ce son. C’est aussi la chanson qui vous rappelle le goût de ce doux baiser échangé lors d’une soirée sur la plage d’Ibiza, où encore le parfum d’une glace dégustée lors de votre citytrip à Rome… Bref, ce que vous écouterez cet été, pourrait influencer votre bonne humeur du reste de l’année ! Mieux vaut donc ne pas se tromper de chanson afin de ne pas devoir se taper une année de plus un bon vieux "Despacito" ou "The Ketchup song"…

Spotify vient de publier la playlist "Summer Hits 2021", composée de titres sélectionnés par des experts éditoriaux de Spotify, qui estiment que ce sont les chansons qui vont récolter le plus de succès pour cet été 2021. Parmi la sélection de Spotify on retrouve Ed Sheeran, Sia et David Guetta, Lost Frequencies, Bebe Rexha, Pink, Martin Garrix, Calvin Harris, Maroon 5… Bref, essentiellement des titres connotés "Feel Good" et dansants. La playlist est composée de 56 morceaux, pour une durée de 2H53, de quoi occuper une bonne partie de votre trajet en voiture jusqu’à votre destination de rêve. La playlist sera mise à jour chaque vendredi, afin d’y ajouter les futures pépites ensoleillées et dansantes qui viendront rythmer votre été.

Sur Spotify, vous pouvez également écouter d’autres playlists dédiées à un bel été comme "Summer Breakouts", "Happy Beats", ou encore "Walking on sunshine" pour des sonorités plus 80’s…

Bref, passez de belles vacances et surtout, profitez de votre été en musique !