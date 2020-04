Décès du saxophoniste Lee Konitz des suites du Covid-19

De la clarinette au saxophone alto, Lee Konitz aura croisé les routes de Lennie Tristano, Miles Davis, Stan Kenton, Brad Mehldau, Charlie Haden… Il nous a quitté ce 15 avril suite à une pneumonie, il avait 92 ans.

Né en 1927 à Chicago, c’est au début des années 40’ que l’adolescent Lee Konitz joue dans l’orchestre de Claude Thornhill avant d’apprendre aux côtés du pianiste et compositeur Lennie Tristano avec qui il découvrira l’improvisation. Il participe à l’album "Birth Of The Cool" de Miles Davis. Il travaillera ensuite avec Stan Kenton et Gerry Mulligan dans les années 50’ ou encore Gil Evans lors de son retour en Europe. Les enregistrements en duo deviendront une de ses spécialités, lui offrant la possibilité de jouer en compagnie de Red Mitchell, Joe Henderson, Ray Nance, Elvin Jones, Jimmy Giuffre, Martial Solal, Michel Petrucciani…

Lee Konitz a aussi été associé à de nombreux musiciens belges : Nathalie Loriers, Michel Herr, Sal La Rocca, Bruno Castellucci, Nicolas Thys, Jeanfrançois Prins avec qui il enregistrera plusieurs fois.

Lee Konitz c’est une intense carrière qui s’étale sur 6 décennies, riche de nombreuses rencontres et qui laissera une trace pour les tous amateurs de jazz et les futurs saxophonistes.