Décès du clavier et bassiste des Monkees, Peter Tork

Le clavier et bassiste du quatuor pop américain The Monkees, Peter Tork, est décédé jeudi, à l'âge de 77 ans, a annoncé, sur sa page Facebook, le groupe ancêtre des boys bands.

Les causes du décès n'ont pas été précisées, mais Peter Tork souffrait depuis 2009 d'un cancer des glandes salivaires.

"Notre Peter bien-aimé s'est éteint paisiblement aujourd'hui", a écrit le groupe sur sa page Facebook. "Son talent, son charme et son humour étaient indéniables et il a eu l'honneur rare d'offrir de la joie et de la musique à plusieurs générations."

Né en 1942 à Washington, il avait été recruté en 1965 par deux producteurs qui voulaient créer une série télévisée construite sur un groupe fictif, les Monkees, et capitaliser sur l'immense succès des Beatles.

La série, diffusée sur la chaîne NBC, allait connaître le succès, de même que les titres, bien réels, écrits pour les Monkees.

En l'espace d'un peu plus d'un an, le groupe atteignait trois fois le sommet des ventes de disques aux Etats-Unis, notamment avec le morceau "I'm A Believer", devenu un tube mondial.