Décès de Steve Bronski, cofondateur et claviériste du groupe Bronski Beat

Steve Bronski, le cofondateur et claviériste du groupe pop des années 80 Bronski Beat, est décédé à l’âge de 61 ans, ont rapporté jeudi plusieurs médias britanniques.

Bronski, né Steve Forrest, originaire de Glasgow, a formé Bronski Beat en 1983, avec le chanteur Jimmy Somerville (qui a ensuite formé les The Communards) et son collègue musicien Larry Steinbachek. Le groupe s’est ensuite dissous en 1995 avant de revenir en 2016 avec uniquement Steve Bronski comme seul membre d’origine.

Bronski Beat a enregistré une série de succès dont certains, comme "Smalltown Boy", "Why ?", "Hit That Perfect Beat" et "I Feel Love", une reprise de Donna Summer, se sont retrouvés dans le top 10 national.