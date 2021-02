Décès de Mary Wilson, chanteuse des Supremes - © Michael Ochs Archives

Elles changeront leur nom en 1961, et deviennent un trio en 1962. La Motown décidera de mettre Diana Ross en avant, ce qui créera des tensions au sein du groupe. Malgré les changements de membres récurrents, Mary Wilson est restée jusqu'à la fin.

Les Surpemes sont considérées comme l’un des groupes de musique les plus importants aux États-Unis et en Europe.

Les Supremes ont également joué un rôle majeur dans la percée de la musique rythmique et blues afro-américaine. Elles ont signé les hits que sont "Baby Love", "Stop ! In the Name of Love", "You Can’t Hurry Love", "You Keep Me Hangin 'On" et "The Happening".