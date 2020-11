Décès de Maradona : non, Madonna n’est pas morte !

C’est l’incident cocasse du jour. Suite à l’annonce du décès de Diego Maradona, des centaines de messages ont afflué sur les réseaux sociaux pour présenter des condoléances pour la mort de… Madonna.

La confusion est évidemment née de la ressemblance entre les deux noms, et a vu le hashtag #ripmadonna être partagé de nombreuses fois sur Twitter. Si certains postes ont simplement mal orthographié le nom et voulaient bien parler du footballeur, des centaines d’autres internautes ont fait part de leur chagrin, ont présenté leurs condoléances ou partagé leurs morceaux préférés de "la Madonne", alors que celle-ci est toujours bien vivante.

Heureusement, l’incident en a fait rire plus d’un et plus d’une, et a fait l’objet de détournements. Notons que ce n’est pas la première fois que la mort de Madonna est annoncée. La chanteuse avait déjà été la victime de pareilles rumeurs en 2012, et avait dû publier un démenti pour rassurer ses fans.