Décès de l’organiste Dr. Lonnie Smith à l’âge de 79 ans

Né à New York en 1942, Lonnie a été plongé dès son plus jeune âge dans la musique, du jazz au gospel en passant par le blues. Joueur de trompette et d’autres instruments dans sa jeunesse, c’est sa rencontre avec le vendeur d’instruments Art Kubera à la fin des années 1950 qui va déclencher sa passion pour l'orgue. Ayant besoin d'un instrument pour un rendez-vous au début de sa carrière, Lonnie Smith est allé au magasin de musique de Kubera, où il traînait fréquemment. Art Kubera l'a emmené dans l'arrière-salle du magasin pour voir un orgue Hammond B-3 et lui a dit que s'il pouvait déplacer l'orgue, il pourrait l'avoir. Smith l'a fait…

Il était considéré comme un véritable gourou de l’orgue Hammond B-3 et a figuré sur plus de 70 albums. Organiste de jazz créatif, Dr. Lonnie Smith s’est éteint ce 28 septembre 2021 à l’âge de 79 ans à son domicile de Floride.

Les heures bleues

Après avoir enregistré son premier album "Finger Lickin' Good" pour Columbia, il est engagé à la fin des années 1960 par Blue Note, faisant une première apparition sur l’album de Lou Donaldson "Alligator Bogaloo". C’est avec "Think !" qu’il s’affirme en tant que leader en 1968. Smith a enregistré quatre autres albums Blue Note au cours des deux années suivantes ( "Turning Point" , "Move Your Hand" ,"Drives" et "Live At Club Mozambique"), tous considérés comme des classiques du soul jazz. De nombreux morceaux du catalogue de Smith ont été largement échantillonnés dans le hip-hop par des artistes tels que A Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan et d'autres.