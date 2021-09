Décès de George Wein, créateur du Newport Jazz Festival

C'est l'un des souvenirs les plus poignants de ma vie.

L’idée d’un festival de jazz venait du couple Lorillard se plaignant d’une scène musicale très ennuyeuse dans leur lieu de villégiature de Rhode Island. C'est sous une pluie battante que Wein organise son premier Newport Jazz Festival en 1954. Lui-même musicien, Wein avait établi un contact privilégié avec les plus grands noms du jazz. Parmi les moments forts en tant qu’organisateur, la réunion entre le saxophoniste Lester Young et la chanteuse Billie Holiday.

Du jazz au folk

En 1965, c’est un festival de folk qu’il organise à Newport. C’est l’heure des premières performances de Joan Baez et José Feliciano et la présence d’un certain Bob Dylan en formule "électrique".

George Wein était donc à la base du premier festival de jazz en plein air aux États-Unis et précurseur de nombreux festivals qui verront le jour par la suite. Alors pour le plaisir, replongeons dans l’édition de 1960 du Newport Jazz Festival avec sur scène : Dave Brubeck, Nina Simone, Maynard Ferguson, Gerry Mulligan.