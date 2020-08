Décès à 100 ans du saxophoniste Hal Singer

C'est en 1942, dans la fameuse 52e Rue de New York qu'il joue aux côtés de Don Byas, Roy Eldridge, Red Allen. En 1948 , Hal Singer est engagé dans l'orchestre de Duke Ellington , après un passage dans celui de Lucky Millinder. Le succès d'un premier disque de rythm and blues "Cornbread" est tel (4 mois en 1ère place au hit parade des "race records") qu'il constitue son propre orchestre. Dix années de concerts dans tous les Etats-Unis, en Amérique Latine et en Extrême-Orient, des engagements à Carnagie Hall, à Radio City avec des artistes comme Ray Charles, "Big" Joe Turner, Billie Holliday... et de très nombreux enregistrements qui figurent aux hit parades américains.

En 1989, il joue son propre rôle dans "Taxi Blues" du réalisateur russe Pavel Lounguine, qui obtient le prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'année suivante. L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitié en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale.

En 1998, c'est le tournage à New-York, Tulsa et Paris du film "Hal Singer, Keep The Music Going". Hal Singer y évoque avec humour la dynamique ludique mais aussi le souci de dignité, la constante recherche de respect et de fraternité qui ont guidé sa vie comme son expression musicale.