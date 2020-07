De l'Inde au Maroc, le voyage musical vous est offert par le jazzman Arnould Massart

Arnould Massart © Igloo Records

Après une Licence en Philologie germanique et des études d’harmonie, d’analyse et de composition à Londres et auprès de Mauricio Kagel et de Luciano Berio, Arnould Massart mène de front les métiers de pianiste et bassiste de jazz et une carrière d’arrangeur et pianiste de variétés. Jazzman, compositeur et enseignant, Arnould Massart fût aussi le pianiste de Maurane. Grand amateur de musique ethnique et traditionnelle, il aime partager sa passion. Il est passé dans le studio de La Première avec quelques pépites de sa discothèque. Au micro de Didier Melon dans son émission "Le Monde Est Un Village", Arnould Massart propose dans sa carte blanche d'intéressants choix musicaux du Maroc à Java, en passant par l'Inde...