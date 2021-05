David Mendez revient à ses origines péruviennes avec le titre "Parte de mi"

David Mendez des Chicos y Mendez vous invite à voyager avec son nouveau titre "Parte de mi". Destination? Le Pérou! Le pays qui a vu grandir ses parents...

A la fin des années 80, les parents de David Mendez, chanteur belgo-préruvien, ont traversé l’océan pour entreprendre un doctorat à l’Université de Louvain. Au même moment, la situation politique au Pérou dégénère : entre terrorisme et dictature, pour Isabel Yepez et Victor Mendez, le séjour d’études se mue en exil. "C’était difficile pour eux de ne pas rentrer au Pérou, car leur rêve était de participer à la démocratisation du pays. Pour adoucir cette épreuve, la musique latine était omniprésente dans la maison familiale. C’est cela qui m’a donné envie d’écrire des chansons", témoigne le chanteur. Sa nouvelle chanson intitulée "Parte de mí", que l’on peut traduire par "Une part de moi", témoigne de sa volonté de créer un nouveau lien avec le Pérou.

Le clip de "Parte de mi" a été tourné au Perou, lors d’un voyage "retour aux sources" pour David Mendez. Le chanteur est retourné dans le village d’origine de ses parents : Caraz, situé à quelques kilomètres du lac Parón, magnifique étendue d’eau perchée au cœur de la Cordillère des Andes.

Ce métissage, le foisonnement culturel mais aussi la lutte des peuples indigènes pour la préservation de leur environnement, tout cela fait partie de moi. Parte de mí.

Ce voyage, c’était l’occasion pour David Mendez de retrouver des images, des couleurs, des odeurs qui font écho aux récits transmis par sa famille. A la fin du clip, on découvre le visage de "tío César", le grand-oncle de David Mendez. Une partie de sa famille vit toujours là-bas et il a eu l’occasion de leur rendre visite. En tant qu’ambassadeur "Fairtrade Belgium", le chanteur a aussi eu la chance de donner quelques concerts dans des écoles péruviennes. On peut voir des extraits de ces moments de partage dans le clip. Les visages des enfants sont illuminés par la présence du chanteur.

"Parte de mi", c’est une invitation à découvrir le Pérou mais aussi et surtout une invitation à chérir et honorer les identités multiples qui doivent être vécues comme une force et non une faiblesse.