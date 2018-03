David Guetta et Sia de retour sur le morceau "Flames"

Le DJ français et la chanteuse australienne refont équipe pour le single "Flames".

Et si David Guetta avait dévoilé son tube de l'été 2018? Le Français vient de sortir son tout dernier morceau "Flames". Si les fans doivent encore attendre pour un véritable clip, ils pourront patienter avec la "Lyric Video" où défilent les paroles du fameux titre sur fond de plage paradisiaque.

En 2011, le duo avait sorti le tube "Titanium". S'en est suivie une succession de collaborations, avec "She Wolf" ou encore "Bang My Head" et "Helium".