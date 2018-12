David Guetta et Major Lazer lacent des sons exclusifs sur Deezer pour ambiancer le 31 décembre

12h de mix électro pour le réveillon du Jour de l'An. Deezer a fait appel aux douze plus grands DJs du moment pour des sons exclusifs, à écouter de 19h à 7h du matin, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019.

La playlist sera accessible via un champ "Mix électro" cliquable. Parallèlement, une autre playlist d'une durée de 8 heures (de 19h à 3h), cette fois plus orientée urbain, avec des mix de rap français et international, a été imaginée notamment par les DJs Cézaire, Vladimir Cauchemar, Phazz ou encore Anaïs B.

Deezer devrait par ailleurs proposer d'autres playlists thématiques pour fêter le Nouvel An en musique, comme "Jour de l'An" et le "31 au coin du feu".

Pour le lendemain de fête, avec son lot de maux de tête et de nausées alcoolisées, Deezer a concocté une playlist "Crise de foie, gueule de bois" ou "Réveil en douceur".

La programmation complète du "mix électro" :

19h/20h : Myd

20H/21h : Chromeo

21h/22h : Cassius

22h/23H : Synapson

23h/00h : Ofenbach

00h/01h : David Guetta

01h/02h : Major Lazer

02h/03h : Silk City

03h/04h : The Chainsmokers

04h/05h : Martin Garrix

05h/06h : Petit Biscuit

06h/07h : Chloé