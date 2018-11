David Guetta enrôle Bebe Rexha et J Balvin dans le clip tropical de "Say My Name"

Le DJ français vient de dévoiler le clip de "Say My Name" en collaboration avec le chanteur colombien J Balvin et la chanteuse américaine Bebe Rexha. Un titre à retrouver sur le dernier opus de David Guetta "7".

C'est dans un clip haut en couleur et d'inspiration tropicale que l'on retrouve le musicien français en compagnie de Bebe Rexha et J Balvin, entourés de fleurs et habillés de tenues phosphorescentes. "Say My Name" fait suite aux singles "Don't Leave Me Alone" avec Anne-Marie, "Flames" avec Sia et "2U" avec Justin Bieber, issus du dernier album du Français "7", sorti en septembre dernier.

Il s'agit de son premier album depuis 2014, date où est sorti "Listen". "7" propose aussi des titres avec Jason Derulo, Jess Glynne ou encore Nicki Minaj.