Dave Gahan (Depeche Mode) se raconte au travers des autres dans "Imposter"

L’album déroule une belle narration crépusculaire, miroir de la vie de Dave Gahan, son parcours cabossé, ses addictions passées et la sérénité affichée alors qu’il fêtera en 2022 ses 60 ans. La pochette présente une silhouette qui s’avance dans un couloir, la lumière dans son dos et la pénombre devant. Un entre-deux qui renvoie à "The Dark End of the Street" ("Le bout sombre de la rue"), popularisé par Aretha Franklin.

"Ça parle de quelqu’un qui n’est pas satisfait de là où il est, c’est une partie de moi, j’ai une personnalité addictive mais je travaille dur pour vivre le présent, là où je suis" , analyse Dave Gahan, qui a arrêté drogues et alcool depuis plusieurs années. Un titre comme "Shut Me Down" (Tu m’as jeté"), de Rowland S. Howard (guitariste de Birthday Party, première formation de Nick Cave), évoque les proches qu’il a pu blesser dans son ancienne vie d’excès. "Ce disque est venu, comme souvent, par accident, mais une fois fini, plein de choses se révèlent : il faut prendre des risques si vous voulez changer", assène-t-il, tout en élégance dans un ensemble costume-veston noir. "Changer ces comportements que vous croyez être des solutions -- drogue, alcool, relations amoureuses -- qui ne sont que temporaires, poursuit le chanteur. "Je me rends compte que la musique a été la seule constante dans ma vie."

L’album s’achève sur une éclaircie, avec "Always On My Mind" ("Toujours dans mon esprit") qui fut incarné par Elvis Presley. Preuve que Dave Gahan a fini par trouver un équilibre dans sa vie sentimentale et familiale.



Les Soulsavers, ensemble de dix musiciens, sont une autre famille choisie. Il faut voir Dave Gahan et Rich Machin parler avec des étoiles dans les yeux de l’enregistrement du disque dans le studio Shangri-La, à Malibu.



"La chose la plus importante que j’ai apprise en 40 ans de carrière, c’est qu’il faut savoir capturer le moment en studio. Et c’est ce qui s’est passé", se souvient Dave Gahan. "Tous les jours je me pinçais pour y croire, je me disais le matin est-ce que ça va s’évaporer, est-ce que c’est aujourd’hui que ça va mal se passer ?', mais non".



Le choix du studio n’est pas anodin. C’est la propriété de Rick Rubin, sorcier des consoles de mixage qui avait supervisé "American Recordings", collection référence de reprises par Johnny Cash.