Darrell Cole, le phénix belge du hip-hop à l'Atelier 210

Celui que l’on présente comme le nouvel espoir du hip-hop belge viendra présenter son nouvel album à l’Atelier 210 ce 26 octobre.

L’artiste est né en 1989 à Londres. Originaire du Sierra Leone, il a fuit les tensions politiques de son pays et a trouvé refuge en Belgique avec sa mère et son petit frère. Baigné dans une ambiance musicale dès son enfance, Darrell Cole a très tôt écrit des paroles de chanson pour sa mère. Il a, par la suite, développé sa propre identité musicale et artistique tournée vers le hip-hop. Avec des amis, il fonde un collectif musical nommé “Weardo” puis sort sa première mixtape en 2011 (On My Way). Deux ans plus tard c’est son premier album Uncut Diamond qui voit le jour. Des titres de Darrell Cole sont régulièrement diffusés sur TMF et MTV mais il n’est pas encore reconnu par les médias belges, à son grand désespoir (comme un certain Damso il y a quelques années). Le jeune artiste perd quelque peu son enthousiasme, il est à deux doigts d’abandonner son rêve. Darell va s’installer à Barcelone et retrouve le chemin musical petit à petit, entouré par les palmiers et le climat favorable. Il va quand même se confronter au fait de devoir se construire une nouvelle vie, mais il s’accroche et cela finit par payer. Contacté par Sony, il trouve sa nouvelle maison de disque et enchaîne ensuite les partenariats avec des marques. Darrell Cole commence enfin à émerger grâce à son talent incandescent et sa capacité à se relever.

L’artiste belge se produira à l’Atelier 210 le vendredi 26 octobre pour présenter son nouvel album et prouver à son pays d’adoption qu’il mérite d’être écouté. En juin dernier, il sort “Loading” en prévision de deux autres albums, “Still Loading” et “Fully Loaded”. La relase party conclura cette épopée.