Daniel Romeo, bassiste éclectique et électrique

Rencontre avec le bassiste Daniel Romeo, à l’occasion de la sortie de son album "The Black Days Sessions Vol. 1". Daniel Romeo, bassiste emblématique de la scène pop et jazz européenne, a séduit des légions de fans au fil de ses pérégrinations musicales. Il a croisé toute la scène belge et des grands noms de la scène internationale (Bernard Lavilliers, Yael Naim, Axelle Red, James Brown, Toots Thielemans, Manu Katché...).

Fils de mineur, Daniel Romeo est né dans l’agglomération industrielle de Charleroi et est le cadet d’une famille de treize enfants dont la plupart sont musiciens. Du jazz de Miles Davis, John Coltrane et Weather Report en passant par celui de Jaco Pastorius, Mark King et de Marcus Miller, ce musicien distille depuis plusieurs années le meilleur du funk et d’irrésistibles grooves. Il sait comme personne comment construire une méga fête funky tout en jouant une musique audacieuse et surprenante. Il est aussi capable de mettre le feu avec un swing imparable et communiquer avec son public grâce au son élégant qu’il donne à sa basse. De manière assez surprenante, ce bassiste (également directeur musical de The Voice Belgique) très prolifique sur scène n’a laissé que peu de traces discographiques. Une lacune à présent comblée avec l’album "The Black Days Sessions Vol. 1". La distribution y est impressionnante : Michel Herr, Eric Legnini, Xavier Tribolet, Dré Pallemaerts, Alexandre Tassel, Julien Tassin, Laurent Doumont, Nicolas Thys, Giovanni Rizzuto...

Daniel Romeo était l'invité de l'émission "Jazz" de Philippe Baron sur Musiq3.