Damso, l'artiste le plus streamé en Belgique en 2020

Le rappeur bruxellois Damso remporte, pour la troisième fois, l'Ultratop Streaming Award 2020, ont annoncé lundi la Belgian Entertainment Association Music (BEA Music) et Ultratop. Ce prix récompense l'artiste belge dont le répertoire a été le plus écouté en streaming en Belgique.

La musique de Damso a atteint le chiffre impressionnant de 53 millions de streams l'année dernière. L'artiste devance notamment #LikeMe Cast et Angèle, gagnante de 2019. Le top 10 est complété par Lost Frequencies, Regi, Zwangere Guy, Dimitri Vegas & Like Mike, Bart Peeters, Hamza et Roméo Elvis.

C'est avec l'album QALF ("Qui aime like follow") sorti le 18 septembre 2020, que le rappeur belge a atteint le sommet du classement des albums wallons. Lequel avait obtenu la certification platine (20.000 équivalents-ventes) en un éclair.

Damso avait également raflé le trophée de l'Ultratop Streaming Award en 2017 et 2018, années où il avait respectivement publié les albums Ipséité et Lithopédion.