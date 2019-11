"Daddy" : un nouveau single pour Lyna, jeune pousse de la scène urbaine belge

La jeune chanteuse belge vient de sortir le clip “Daddy” tourné à Los Angeles.

Lyna a commencé à chanter à l’âge de 4 ans. Six années plus tard, elle participe au concours télévisé My Name sur VTM puis à The Voice Vlaanderen. C’est en 2018 que la jeune artiste se lance avec “Smoke”, son premier titre. Si elle avait déjà été repérée, notamment par Tarmac, Lyna se fait remarquer il y a quelques semaines avec son single “Booty” dont la rythmique n’était pas sans rappeler une certaine Destiny Frasqueri a.k.a Princess Nokia. Lyna s’est classée troisième de la catégorie “Best New Urban” lors des Redbull Elektropedia Awards 2019, comme une promesse d’avenir.

Avec son dernier clip “Daddy” sorti le 21 novembre, Lyna confirme les espoirs placés en elle. Flow plus suspendu, rythmique vaporeuse et rythmé, le titre est efficace et entêtant. Côté esthétique, la jeune chanteuse belge s’est rendue à Los Angeles pour tourner à la colorimétrie tranchée : bleu, rose et noir.