Daddy K fêtera ses 30 ans de carrière au Festival de Ronquières

Le parrain du hip-hop belge, Daddy K, fêtera ses 30 ans de carrière au pied du Plan Incliné en clôture du Festival de Ronquières le dimanche 4 août. Novastar s'est également ajouté à l'affiche de l'événement musical qui se déroulera les 3 et 4 août 2019.

L'affiche du festival de Ronquières continue à s'étoffer. Les organisateurs ont annoncé jeudi le concert de Daddy K, qui viendra fêter ses 30 ans de carrière en clôture de l'événement.

Le groupe belge Novastar s'est lui aussi ajouté au programme du dimanche: il présentera notamment son dernier album "In the cold light of monday". "Il ne reste plus désormais que le lauréat du concours 'Envol des Cités' et le gagnant de notre tremplin, et le programme est complet", ont indiqué les organisateurs.

Pour l'heure, l'affiche se compose de Lomepal, Coeur de Pirate, Boulevard des Airs, 2manydjs, Kid Noize, Typh Barrow, Mustii, Todiefor, Juicy, Claire Laffut, Last Train et Glauque pour le samedi 3 août. Le programme du dimanche comprend, lui, Bigflo & Oli, Zazie, Eddy de Pretto, Hooverphonic, Eagle-Eye Cherry, Clara Luciani, Daddy K, Ro X Konoba, Novastar, Adam Naas, Grandgeorge et Ykons.

L'édition 2018 du Ronquières Festival avait connu un 5e sold out consécutif et une affluence record de 42.000 festivaliers.