D'Harry Potter à Valérian : Alexandre Desplat dirige l’Orchestre National de France

Capté par Arte, le concert dirigé par le plus grand compositeur de musique cinématographique français est à revivre en streaming.

Le compositeur Alexandre Desplat est né en 1961 à Paris. Il est âgé d’une vingtaine d’années quand sa carrière se met à décoller. Après avoir composé pour la télévision et le cinéma français, il se fait remarquer avec La Jeune Fille à la Perle. Par la suite, il est de plus en plus demandé par des réalisateurs célèbres et devient notamment le compositeur attitré de Jacques Audiard, Stephen Frears, Wes Anderson ou encore Roman Polanski. Desplat est sûrement le plus célèbre compositeur français le plus reconnu dans le monde du cinéma, il est également à l’origine des bandes originales de plusieurs volets d’Harry Potter, du second film Twilight ou encore de Valérian. Touche-à-tout prolifique, Alexandre Desplat a également mis en musique les deux documentaires de Raymond Depardon, Les Habitants et 12 jours.

En décembre dernier, le compositeur était l’invité de Radio France pour diriger l’Orchestre National de France et jouer plusieurs de ses oeuvres. Celui qui s’est imposé comme une figure majeure de la musique cinématographique démontre toute l’étendue de son talent.

Programme

Valérian, suite

Pelléas et Mélisande, symphonie concertante pour flûte et orchestre

Airlines, pour flûte solo* (création mondiale)

The King's Speech, suite

Girl with a Pearl Earring, suite

Shape of Water, suite

Birth, suite

The Ghost Writer, suite

Harry Potter, suite

Concert capté le 6 décembre 2018 dans l’Auditorium de Radio France, Paris.