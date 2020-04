Covid-19 : Décès du contrebassiste Henry Grimes

Après Manu Dibango , Wallace Roney , Ellis Marsalis, Jr. Bucky Pizzarelli ou encore ce 15 avril Lee Konitz , c’est au tour du bassiste Henry Grimes de tirer sa révérence. Avec plus de 600 concerts dans plus de 35 pays, Henry Grimes c’est une carrière plutôt atypique puisque interrompue pendant près de 35 ans !

Petit à petit, jour après jour, ce sinistre Covid-19 emmène avec lui quelques pointures du milieu du jazz. On connaît maintenant son attirance envers nos aînés et le milieu du jazz n’y échappe pas.

Henry Grimes, Don Cherry, Billy Higgins, Sonny Rollins (1963) © Riccardo Schwamenthal

Né en 1935 à Philadelphie, il enregistre dans les années 50’, début 60’ avec Don Cherry, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Roy Haynes, Charles Mingus, Lee Konitz, Thelonious Monk, Gerry Mulligan, Sonny Rollins, Pharoah Sanders, Archie Shepp, Cecil Taylor, McCoy Tyner... Mais à la fin des années 60’, un voyage à Los Angeles pour travailler avec Al Jarreau et Jon Hendricks va changer sa vie. N’ayant plus d’argent pour réparer sa basse cassée, Henry est contraint de rester à Los Angeles et s’installe dans une modeste chambre d’hôtel. Il se retire alors de la scène jazz, et effectue des petits boulots comme gardien, homme d’entretien... Son moyen d'évasion sera l'écriture de nombreuses poésies. En 2002, découvert par un travailleur social de Géorgie, Henry Grimes se voit offrir une basse par le contrebassiste William Parker. Elle lui permettra d’effectuer un retour aussi inattendu que triomphal. S'en suivra de nombreuses collaborations diverses et variées avec une multitude d'artistes. Parallèlement, Henry Grimes enseignera son savoir faire dans différentes institutions aux Etats-Unis.

Henry Grimes nous a quitté ce 17 avril 2020 à New York, il avait 84 ans.